Москва, 15 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В долгосрочной перспективе платежеспособность России зависит от условий сохранения экспорта нефти и газа в Европу, от ограничений на вывоз капитала из России и от разумных ограничений на импорт товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал высказывание министра финансов России Антона Силуанова об искусственном дефолте в РФ, который хочет организовать Запад.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Речь идет не о реальном, а о техническом дефолте, когда западные страны установили операционные препоны для расчетов по российским гособлигациям, — пояснил Ануреев. — Согласно последнему опубликованному отчету ЦБ РФ по иностранной инвестиционной позиции за III квартал 2021 года, у российских резидентов за рубежом суммарно было 1,6 трлн долларов активов, обязательств российских лиц перед нерезидентами было на 1,2 трлн долларов, а валютных резервов на счетах Банка России было больше государственного долга. Заблокировано оказалось 300 млрд долларов российских резервов из 630 млрд долларов».

Как полагает экономист, учитывая неожиданность столь жестких санкций, сохранение доступа к почти половине российских резервов вселяет осторожный оптимизм.

«Разъяснения минфина США по деталям заморозки резервов указывают на ограниченную возможность использования резервов на выплаты процентов и погашение основной суммы гособлигаций. Скорее всего, только в пользу американских инвесторов, — сказал Ануреев. — Поэтому предстоят сложные переговоры по техническим деталям предстоящих выплат, и, скорее всего, эти детали будут хотя бы временно урегулированы».

По словам Ануреева, в долгосрочной перспективе платежеспособность России зависит от условий сохранения экспорта нефти и газа в Европу, от сохранения ограничений на вывоз капитала из России и от разумных ограничений на импорт товаров.

«Высокие цены на нефть и газ поддержат курс рубля и выплаты по внешнему долгу. Если эти цены в комбинации с умеренными ограничениями на их продажу в Европу продлятся хотя бы год, Россия не только стабилизирует курс рубля и нормализует критически важный импорт, но даже нарастит деньги для финансирования импортозамещения», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Борис Рубцов рассказал, грозит ли дефолт российской экономике.