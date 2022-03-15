Бичурский район, Бурятия, 15 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Бичурском районе Бурятии задержан 55-летний местный житель по подозрению в избиении сожительницы, в результате чего та умерла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 32-летней женщины было найдено 12 марта.

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Пара прожила вместе семь лет, но в последнее время они начали злоупотреблять спиртным. По данным ведомства, с 8 марта они несколько дней распивали алкогольные напитки.

«На третьи сутки между пьяными сожителями на фоне ревности произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес женщине несколько ударов руками по голове. От одного из ударов потерпевшая упала на пол и ударилась головой», — отметили в управлении.

Затем сожители помирились и продолжили возлияния. Но на следующий вечер женщина из-за полученных травм впала в кому. Подозреваемый пытался привести её в чувство, после чего испугался и несколько часов ничего не делал. Лишь когда женщина умерла он вызвал скорую.

К настоящему времени мужчина рассказал подробности происшествия. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ.