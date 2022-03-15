Душанбе, , 10:38 — REGNUM Европейский союз запустил в Таджикистане реализацию программы развития здравоохранения. Об этом 15 марта сообщает «Азия Плюс».

Таджикистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, программа состоит из трех компонентов, направленных на государственное финансирование здравоохранения, укрепление первичной медико-санитарной помощи и профилактику инфекций и инфекционный контроль.

Отмечается, что в целом задача программы — обеспечить население качественными и экономически доступными услугами здравоохранения.

«Программа развития здравоохранения является одним из важных инструментов, которая поможет нам в реализации недавно принятой Стратегии охраны здоровья населения республики Таджикистан на период до 2030 года. Правительство республики будет сотрудничать с международными партнерами для достижения всеобщего доступа к качественным услугам здравоохранения и медикаментам», — сказал на церемонии запуска программы Гафур Мухсинзода, первый замминистра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.