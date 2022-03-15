Душанбе, 15 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Европейский союз запустил в Таджикистане реализацию программы развития здравоохранения. Об этом 15 марта сообщает «Азия Плюс».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

По данным журналистов, программа состоит из трех компонентов, направленных на государственное финансирование здравоохранения, укрепление первичной медико-санитарной помощи и профилактику инфекций и инфекционный контроль.

Отмечается, что в целом задача программы — обеспечить население качественными и экономически доступными услугами здравоохранения.

«Программа развития здравоохранения является одним из важных инструментов, которая поможет нам в реализации недавно принятой Стратегии охраны здоровья населения республики Таджикистан на период до 2030 года. Правительство республики будет сотрудничать с международными партнерами для достижения всеобщего доступа к качественным услугам здравоохранения и медикаментам», — сказал на церемонии запуска программы Гафур Мухсинзода, первый замминистра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.