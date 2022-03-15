Москва, 15 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Благодаря изменениям в законодательстве в России должно существенно вырасти качество лесовосстановления. Об этом 15 марта заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников на круглом столе «Воспроизводство лесов России: поиск эффективных решений» в пресс-центре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

«В том году у нас внесены большие изменения в законодательстве о компенсационном лесовосстановлении. Мы, с одной стороны, бизнесу сделали поблажки, а именно, увеличили срок компенсационного лесовосстановления до трёх лет», — заявил Советников.

В то же время были реформированы обязательства в отношении регионов.

«Очевидно, когда у нас крупные золотодобытчики добывают в Магаданской области, на крайних Северах, крайне сложно там посадить лес в силу климатических условий, поэтому мы решили переносить в другие регионы», — указал он.

«С другой стороны, мы обязали делать уходы за лесными культурами. Мне кажется, это крайне важно, и трёхлетний уход лесопосадки существенно повысит шансы на перевод лесоплощади под основную лесообразующую породу», — подчеркнул глава Рослесхоза.

Он также отметил, что в России предпринимаются меры для развития лесных питомников и теплиц.

Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Государственной думы Александр Спиридонов.