Донецк, , 10:37 — REGNUM В результате обстрела киевских боевиков в населённом пункте Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республикие (ДНР) получили повреждения дома и газопровод. Об этом 15 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Верхнеторецком Ясиноватского района повреждены дома и газопровод по улицам Красная, Фабричная и Степная», — говорится в сообщении.

Также в нем призывают мирных жителей ДНР беречь себя и своих родных, и не выходить на улицы без особой надобности, а также не покидать убежище при обстреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что удар Вооруженных сил России по военной базе под Львовом еще раз подтверждает, что поставлять Киеву оружие опасно.