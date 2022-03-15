Донецк, 15 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Петровский район Донецка обстрелян вооружёнными формированиями Украины. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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В представительстве рассказали, что огонь был открыт в 10:00 из населённого пункта Марьинка, контролируемого украинскими войсками. По Петровскому району Донецка было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за сутки территория ДНР была обстреляна 42 раза.