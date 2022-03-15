Курск, 15 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Курской области отремонтировали два военных БТР, которые использовались в специальной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Mil.ru Российский БТР

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После ремонта бронетранспортеры направлены в Белгород. Власти Курской области заявили, что продолжат оказывать содействие военным в ремонте техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 марта в посёлке Тёткино Глушковского района из-за короткого замыкания загорелась и взорвалась боевая машина, находившаяся на ремонте на территории сахарного завода. В жилых домах и соцучреждениях выбило стёкла, но люди не пострадали. Из населённого пункта эвакуировали 300 человек.