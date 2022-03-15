Тюмень, 15 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Тюмени в суд направлено уголовное дело о смертельном отравлении трёх местных жителей контрафактным алкоголем «Царская охота». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Цитата из х/ф «Левиафан». Реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Распитие водки

Следствием установлено, что в период времени с 31 декабря 2021 года по 11 января 2022 года 59-летний тюменец приобрёл немаркированную спиртосодержащую продукцию под видом водки «Царская охота» в количестве не менее 80 бутылок.

Данная продукция содержала в своём составе ядовитый метиловый спирт (метанол) в объёме, превышающем допустимые уровни. Причём обвиняемый был в курсе опасности для здоровья и жизни людей поддельной водки. Однако данный контрафактный алкоголь попал в магазин «Продукты», расположенном по ул. Рижской Тюмени. После употребления суррогатной «Царской охоты» скончались трое тюменцев.

Гражданин обвиняется по ч.3 ст. 238 УК РФ («Хранение, перевозка в целях сбыта, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как ИА REGNUM сообщало, днём ранее В Тюмени утверждено обвинительное заключение в отношении трёх жителей города, которые обвиняются в отравлении 64-летней женщины метанолом.