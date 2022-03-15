Лунинский район, Пензенская область, 15 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области прошла траурная церемония прощания с рядовым контрактной службы Александром Вотчниковым. Губернатор региона Олег Мельниченко выразил глубокие соболезнования родным и близким бойца, погибшего при проведении специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg.ru В Пензенской области простились с погибшим на Украине военнослужащим Александром Вотчниковым

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«Очень тяжело подобрать слова, чтобы выразить эту скорбь, горе матери, отца, супруги, потерявших родного человека. Александр отдал свою жизнь за правду. Он повторил подвиг наших дедов, которые в годы Великой Отечественной войны освобождали Украину от фашизма. Сейчас практически та же самая ситуация — правит нацистский киевский режим. И наши ребята с честью выполняют свой воинский долг», — отметил Мельниченко и подчеркнул, что правительство примет все меры, чтобы поддержать семью героя и увековечить память о нем в родном селе.

Военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Вотчников погиб 9 марта. Траурную церемонию с воинскими почестями провели 14 марта в селе Большой Вьяс.

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