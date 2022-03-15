Будапешт, 15 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Удар Вооруженных сил России по военной базе под Львовом еще раз подтверждает, что поставлять Киеву оружие опасно. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

«Правительство приняло четкие решения: мы не будем посылать ни солдат, ни оружие и не позволим ввозить через нас на Украину летальное оружие», — написал он в Facebook.

Сийярто добавил, что если бы Венгрия не запретила транзит поставок оружия через свою территорию, то при его передаче на венгерско-украинской границе образовалась бы очередь, «а это создало бы угрозу для атаки».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России заявило, что удар по центру подготовке иностранных наемников на Украине под Львовом был только началом борьбы с иностранными боевиками. В ведомстве подчеркнули, что места дислокации боевиков уже известны.