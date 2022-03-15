Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Цены на квартиры в новых домах Санкт-Петербурга с конца февраля 2022 года выросли на 8%, следует из исследования, опубликованного 15 марта федеральной базой недвижимости от риэлторов Restate.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

За февраль и первую декаду марта новостройки подорожали во всех городах-миллионниках, но в различной степени — в пределах 2−16%. Максимальный рост зафиксирован в трех городах — Петербурге, Самаре и Челябинске.

Так, цены на жилье в новостройках Северной столицы меньше чем за месяц увеличились с 205 тыс. до 221 тыс. рублей (+8%) за 1 квадратный метр. В Самаре, где с начала года цены и так росли довольно активно, «квадрат» подорожал на 11%, с 87 тыс. до 96,5 тыс. рублей. В Челябинске, где средний ценник всегда был относительно «низким», цены одномоментно взлетели на 11% — с 66,4 тыс. до 74 тыс. рублей за 1 кв. м.

Такой же всплеск был зафиксирован и в новостройках вблизи городов-миллионников. Например, в Ленинградской области рост составил 16%, а цена «квадрата» взлетела со 134 тыс. до 156 тыс. рублей, резко уменьшив число недорогих предложений.

«Рост цен в феврале-начале марта обусловлен многими факторами, главные из них — девальвация рубля и всплеск инвестиционного спроса на фоне политической и экономической нестабильности», — отметили в компании.

Заметим, что по данным Росреестра, за неделю с 28 февраля до 5 марта количество поданных на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в стране выросло на 39% по сравнению с предыдущей неделей, а число поданных на регистрацию договоров ипотеки увеличилось на 13%. Например, в Ленобласти в феврале зарегистрировал ДДУ на 27% больше, чем год назад.