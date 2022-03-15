Бухарест, , 10:32 — REGNUM Румыния не станет возвращаться к практике срочной службы в своих вооруженных силах. Об этом 15 марта со ссылкой на заявление румынского министерства обороны сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Солдаты на военных учениях в Румынии. Www.defense.gov

«Такая мера является слишком дорогой и нецелесообразной для нашей страны, — заявил глава румынского оборонного ведомства Василе Дынку. — Румынии пришлось бы истратить миллиарды долларов на обеспечение ежегодного призыва 200 тысяч человек в возрасте от 18-ти до 23-х лет».

По словам В. Дынку, в настоящее время безопасность румынского государства гарантирована профессиональной армией и партнерскими договорами в рамках НАТО.

Напомним, ранее представители ряда националистических партий в парламенте Румынии предложили возобновить в стране систему обязательной армейской службы.