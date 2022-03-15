Донецк, 15 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Здание насосной станции в Ясиноватой Донецкой Народной Республики повреждено в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины. Об этом 15 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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В штабе рассказали, что в результате обстрела ВФУ в Ясиноватой повреждено здание водопроводной насосной станции №3. Объект находится по адресу: улица Донецкая, дом 3.

«В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы. По словам работников станции, водоснабжение города осуществляется в штатном режиме», — говорится в информации штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки украинские формирования обстреляли территорию ДНР 42 раза.