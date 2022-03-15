Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM На Среднем Урале задержали рейс U6−8955 из Екатеринбурга в Худжанд (Таджикистан) авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет должен был отправиться в полет еще вечером 14 марта. Дату вылета изменили из-за перевода воздушного судна в российский реестр. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолет «Уральских авиалинии»

Fedor Leukhin

В ведомстве отметили, что регистрация на рейс не проводилась. Пассажиров своевременно предупредили о задержке его задержке. Планируется, что граждане смогут вылететь в Худжанд в 15:00 (13:00 мск) 15 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 14 марта 2022 года подписал закон, предоставляющий возможность регистрации прав на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге.