Кабул, , 10:31 — REGNUM Хешмат Гани Ахмадзай, ведущий консультации по вопросу возвращения Ашрафа Гани в Кабул, вновь встретился с беглым президентом Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ашраф Гани President.gov.af

Ашраф Гани находится в Объединённых Арабских Эмиратах, и подробности этой встречи пока не разглашаются. Ранее Хешмат Гани Ахмадзай заявил, что проложит путь своему брату для возвращения в Афганистан.

Хешмат Гани сказал после встречи с братом в феврале, что поддерживает контакты с некоторыми кругами и что, если присутствие Ашрафа Гани в Афганистане принесёт пользу, он готов вернуться на родину.

Хешмат Гани подчеркивает, что лично работает над этим вопросом.

Недавно Салам Рахими, министр по делам мира в правительстве Ашрафа Гани и бывший глава его офиса, приехал в Кабул, чтобы встретиться с высокопоставленными должностными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе с Амир Ханом Моттаки и Сираджуддином Хаккани, министрами иностранных и внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).