Пенза, 15 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Арбитраж Пензенской области удовлетворил иск мусульманской религиозной организации «Махалля №47» и признал за нею право собственности на здание мечети в селе Бестянка. Решение суда ещё могут обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

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Объект, права на который стали основанием для иска, имеет площадь 101,9 кв.м. Мечеть расположена на улице Центральная, 164А и построена в 1895 году.

Истец владеет участком общей площадью 2 783 кв. м, на котором стоит спорный объект. Надел принадлежит организации по договору безвозмездного пользования от 2018 года, который был подписан на срок до 26 декабря 2028 года.

«В материалы дела представлены копии ОГУ «Государственный архив Саратовской области» разрешения на строительство мечети в с. Бестянка, выданное 09.07.1893 года Саратовским губернским правлением, расписка 1893 года и рапорт от 19.10.1893 года о получении проекта мечети», — отмечается в решении суда.

Иск был полностью удовлетворён.

Напомним, ранее в Башкирии также был инициирован спор за права на мечеть площадью более 3,1 тыс. кв. м в селе Барсуанбашево.