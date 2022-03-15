Рязань, 15 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Основоположник и почётный председатель федерации самбо Рязанской области Виктор Модестов скончался 14 марта на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Sammedan Свеча

Мастер спорта СССР по самбо, судья Международной категории по самбо, Заслуженный работник физической культуры РФ начинал учеником у одного из создателей самбо Анатолия Харлампиева.

За свою тренерскую карьеру Виктор Модестов подготовил свыше 30 мастеров спорта по самбо.