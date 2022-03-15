Москва, , 10:30 — REGNUM Опасность, как для России, так и для всей Европы представляют биологические лаборатории на территории Украины. Об этом 15 марта заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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«Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы», — приводит его слова РИА Новости.

Также Полищук подчеркнул, что проводимая Вооруженными силами России спецоперация по денацификации Украины также нацелена и на купирование этой угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по денацификации Украины российская авиация и ПВО сбили 16 украинских военных летательных аппаратов, включая 13 беспилотников