Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM В Россию за последние сутки прибыли более 10 тыс. беженцев, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 15 марта.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с наплывом беженцев из Донбасса действует режим ЧС. В пунктах временного размещения, развёрнутых на Дону, приют нашли около 6 тыс. человек. Из Ростовской области в другие регионы России выехали почти 14 тыс. беженцев, в экстренном порядке эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик.

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