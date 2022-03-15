Оренбург, 15 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области из-за коммунальной аварии и проведения ремонтных работ отключали водоснабжение. Без воды оставалась 1 тыс. жителей многоквартирных домов. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

На ул. Краснодонской произошла утечка из водопроводного колодца. Стоит отметить, что аварийная ситуация в марте повторилась дважды — накануне выходных дней (12−13 марта) и 14 марта. Было решено заменить запорную арматуру в колодце для предупреждения аварийных утечек в дальнейшем.

Потребовалось провести демонтаж колодца и заменить задвижку диаметром 400 мм. Работы осложнялись состоянием грунта, ветхостью коммуникаций и необходимостью регулярно откачивать воду. В настоящее время водоснабжение восстановлено в полном объеме.