Москва, , 10:25 — REGNUM Четыре украинских штурмовика Су-25 уничтожены на аэродроме под Крамоторском, сообщили 15 марта в Министерстве обороны России.

Су -25 ВВС Украины Ministry of Defense of Ukrainep

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В министерстве рассказали, что на военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара с четырьмя украинскими штурмовиками Су-25 и шестью вертолётами.

В Минобороны заявили, что вся территория Херсонской области Украины взята под полный контроль.