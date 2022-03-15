Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге процент очистки сточных вод для сброса в водные объекты достиг отметки в 99,6%. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Смольного. Повысить уровень очистки воды позволило завершение возведения канализационной сети, которая тянется от очистных сооружений в посёлке Металлострой и заканчивается на насосной станции «Рыбацкая».

Сточные воды G-s.dk

Конструкции для очистки воды появились на территории посёлка Металлострой ещё в прошлом веке. Однако в современности эта система уже не справлялась и не могла обеспечивать фильтрацию воды с необходимым процентом. Такие недостатки работы вызвали необходимость закрытия старых сооружений и направить потоки на Центральную станцию аэрации.

«В прошлом году, например, мы запустили в работу Охтинский канализационный коллектор. Эту работу важно продолжать. К 2030 году Петербург планирует переключить весь объем хозяйственных и бытовых стоков на очистные сооружения города», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

При этом Беглов отметил, что в городе сократился сброс неочищенных сточных вод, что улучшило экологическую обстановку в регионе.

Отметим, что в ходе возведения системы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» использовал технологии, которые снижали риск негативного влияния на экологию. Работники предприятия проложили 8,2 км канализационных сетей, диаметр которых составил от 500 до 1000 мм.

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