Москва, , 10:25 — REGNUM За прошедшие 24 часа в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по денацификации Украины российская авиация и ПВО сбили 16 украинских военных летательных аппаратов, включая 13 беспилотников. Об этом 15 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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"Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация за сутки поразила 136 украинских военных объектов, включая семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одну станцию РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе специальной военной операции по денацификации Украины Вооруженные силы России уничтожили под Краматорском ангары, в которых были самолеты и вертолеты украинских боевиков