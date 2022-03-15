Москва, , 10:24 — REGNUM Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области, заявил 15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2».

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Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.

На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники.

Вечером 14 марта, в районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников.

Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину.

Все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик, резюмировал Конашенков.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.