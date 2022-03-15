Москва, 15 марта 2022, 10:24 — REGNUM Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области, заявил 15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он уточнил, что всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2».
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Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.
На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники.
Вечером 14 марта, в районе населенного пункта Гута-Межигорская подразделениями российских воздушно-десантных войск захвачен опорный пункт националистов и иностранных наемников.
Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину.
Все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик, резюмировал Конашенков.
Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.