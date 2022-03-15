Уфа, , 10:26 — REGNUM Бывшего начальника исправительной колонии в Башкирии обвинили в получении взятки. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Колония Sledcomrf.ru

По версии следствия, с мая по ноябрь 2021 года обвиняемый 42-летний экс-начальник исправительной колония № 9 получил от отбывающего наказание осужденного взятку в виде подарочных карт магазина парфюмерии, косметики и спортивного магазина на общую сумму 30 тысяч рублей, а также устройство нагревания табака стоимостью около одной тысячи рублей.

В материалах дела указано, что за это он должен был осуществлять общее покровительство в период отбытия наказания. Следователи считают, что начальник колонии предоставлял заключенному дополнительные передачи и свидания, выносил ему поощрения, разрешил проживать в помещении комнаты отдыха и приема пищи сотрудников колонии, а также предоставлял другие послабления режима.

«Факт получения взятки был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела собственной безопасности Управления ФСИН России по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

Про данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями.