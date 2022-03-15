Москва, 15 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Противотанковые комплексы Javelin, захваченные военнослужащими Вооружённых сил РФ, переданы народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом 15 марта сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

ПТРК Javelin

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В министерстве рассказали, что все захваченные ВС России противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передаются народной милиции ЛНР и ДНР.

В Минобороны заявили, что вся территория Херсонской области Украины взята под полный контроль.