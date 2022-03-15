Вашингтон, 15 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Главы государств, представляющих 30 стран-членов Североатлантического альянса, обсуждают возможность проведения внеочередной встречи в Брюсселе на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на должностных лиц США и европейских государств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как отметили собеседники телеканала, пока планы относительно поездки президента США Джозефа Байдена в Европу, который, как ожидается примет участие в саммите, и встречи НАТО ещё не определены.

Телеканал отмечает, что встреча послужила бы демонстрацией силы на высоком уровне для стран НАТО, которые укрепили связи в ответ на действия России на Украине.

Напомним, предыдущая встреча стран Североатлантического альянса состоялась 5 марта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал саммит НАТО «слабым и растерянным» и был разочарован решением альянса не вводить бесполётную зону над страной.

Добавим, что ранее в распространённом заявлении НАТО сообщалось, что главы минобороны Североатлантического альянса проведут внеочередную встречу 16 марта в режиме видеоконференции. Планируется, что после заседания генсек Йенс Столтенберг выступит перед журналистами.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США пока не приняли окончательного решения по поводу возможности поездки президента США в Европу.