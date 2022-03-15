Ижевск, 15 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В отношении восьмерых жителей Ижевска возбуждено уголовное дело по статье о незаконных организации и проведении азартных игр. Подозреваемые — 39 летний мужчина и женщины в возрасте от 21 года до 42 лет, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

(сс) GregMontani Казино

По версии следствия, мужчина организовал сеть из четырех незаконных игорных заведений в Ижевске с целью систематического извлечения доходов. Привлеченные им женщины выполняли функции администраторов казино.

Следователями СК во взаимодействии с полицейскими и сотрудниками Росгвардии незаконная игорная деятельность пресечена.

В рамках расследования уголовного дела в игорных заведениях и по месту жительства подозреваемых были проведены обыски, изъята компьютерная техника, денежные средства, допрошены свидетели, проведены все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Подозреваемые полностью признали вину. Женщины находятся под подпиской о невыезде, организатор по ходатайству следствия заключен под стражу.

«За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 млн рублей, либо лишения свободы сроком до шести лет», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Первомайском районе Ижевска сотрудниками правоохранительных органов при силовой поддержке бойцов Росгвардии были ликвидированы три игорных заведения. Семеро подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр были задержаны. Двое из них водворены в СИЗО.

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