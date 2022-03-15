Махачкала, 15 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В столице Дагестана 13 марта состоялась акция в поддержку проводимой Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Жители Махачкалы, представители общественных организаций, политики, представители органов власти высказали свою поддержку президенту РФ Владимиру Путину и российским военнослужащим, выполняющим свой воинский долг, защищая интересы родины. О проведении акции сообщил мэр города Салман Дадаев.

Rostov-gorod.ru Акция «Zа Россию»

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«Как и во все времена — и во время Великой Отечественной войны, и в событиях 1999-года, — и сегодня дагестанцы плечом к плечу с представителями других регионов страны стоят на страже интересов нашей Родины. Уверен, что специальная военная операция успешно завершится и мы сможем защитить свои интересы и обеспечить безопасность не только жителей Донецкой и Луганской народных республик, но и каждого жителя нашей страны!» — написал глава города в своем Telegram-канале.

Как сообщили в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий сегодня, 15 марта в 11:00 в Дагестане пройдет еще одна акция в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и воссоединения Крыма с Россией. Патриотический марафон «Zа сильную Россию» будет проходить в районе административного здания главного управления МЧС России по РД и смотровой площадки на горе Тарки-Тау.

«В рамках акции участники выстроятся буквой Z в цветах российского триколора. В мероприятии примут участие руководство Миннаца РД, Герой России, волонтёры Победы, Юнармейцы, учащиеся кадетских корпусов, средних общеобразовательных учреждений», — говорится в сообщении.