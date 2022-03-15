15 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 13:16 — REGNUM Уход с российского рынка ряда зарубежных компаний может привести к появлению новой схемы мошенничества, заявил в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Эксперт предполагает, что российские граждане скоро начнут получать предложения по покупке билетов на закрытые распродажи оставшегося товара ушедших зарубежных производителей и торговых сетей. По мнению Егармина, профессиональные обманщики тонко чувствуют конъюнктуру и формируют под нее свои предложения, а сейчас как раз турбулентность на рынке. Иными словами, эксперт, очевидно, увидел основания для различного рода спекуляций и случаев мошенничества, аналогичных тем, что происходили в СССР во времена дефицита и желания приобрести импортный товар. Хотя, заметим, с тех пор, рынок значительно изменился, в том числе многие импортные товары можно назвать таковыми с большой натяжкой. Если не считать премиум-сегмента брендовых товаров. Правда, и подделок таковых на рынке немало. Тем не менее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей рекомендует все же отстраниться от, так сказать «спекулянтов нового поколения». Обычно, замечает Егармин, залежи товаров не продаются за бесценок со складов, а уничтожаются, чтобы не дать повода для понижения стоимости товара в дальнейшем. Но, если уж вы решили стать участником подобных распродаж, то специалист рекомендует ни в коем случае не соглашаться на предоплату. То есть, несмотря на «вытянутый» вами, так сказать, «счастливый билет», не терять головы и помнить о схеме «товар-деньги».

Владимир Маковский. Выбор приданого. 1898

Предостережения хороши от еще не наступивших событий. Тогда как ряд клиентов ранее заявивших о приостановке работы иностранных магазинов столкнулись с уже реальными проблемами. В преддверии Международного женского дня портал Business FM сообщал, что из-за ухода западных ретейлеров покупатели не могут вернуть деньги за подарочные сертификаты. Аудитория радио рассказывала, что, приостановив работу, магазины и банки не объяснили, что делать с рассрочками, подарочными картами и другими обязательствами. Причем жертвами подобных историй стали в том числе и представители юридической сферы. Так, партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Кюрджев, как сообщал портал, не смог вернуть сертификат из Zara, который действует три года, но гарантий, что компания вернется на рынок раньше указанного срока, никто не дает. Не говоря уже, заметим, о будущих изменениях ценовой политики таких компаний, что может значительно обесценить сертификат. Клиенты магазинов приобретали сертификаты не только для родных и близких, но и для друзей из других городов, ведь магазины сетевые. Но отоварить их не вышло. По Гражданскому кодексу (ГК РФ), указывает портал, потребитель имеет право вернуть себе деньги и после окончания срока действия сертификата — иначе действия магазина можно считать незаконным обогащением. Между тем некоторые компании предоставляют услуги рассрочки только в банках-партнерах. У зарубежных компаний — банки порой тоже иностранные. Адвокат Андрей Алешкин поведал историю о том, что его клиентка сейчас вынуждена продавать автомобиль Рorsche, так как столкнулась с неожиданным изменением условий платежей по кредиту на него: западный банк, где был взят кредит на выгодных на тот момент условиях, потребовал досрочно погасить его.

Магазин ZARA Daniel Lobo

Кредиты — тема отдельная. Довольно зарегулированная тема с устоявшейся практикой. А вот подарочные карты — это по сути своей привлечение средств под некие будущие обязательства? Так совпало, что приостановка работы иностранных компаний на российском рынке лишь обнажила уже существующую в целом на рынке проблему. Например, на днях правовой портал Pravo.ru опубликовал материал о разбирательстве в деле, касающемся отказа ООО «АромаЛюкс» (сеть «Рив Гош») возвращать потребителям деньги за подарочные карты. Еще в ноябре 2020 года управление Роспотребнадзора по Кемеровской области оштрафовало указанную компанию на 10 000 рублей как раз за отказ в возврате средств потребителям карт. Невозможность возврата сеть магазинов прописала в одном из пунктов собственных (!) «Правил продажи и обращения карт предварительной оплаты» (подарочных карт «Рив Гош»). Ведомство же посчитало, что данный пункт ущемляет права потребителей согласно действующей ч. 2 ст. 14.8 КоАП, потому компанию привлекли к ответственности и обязали устранить нарушение. Но спор затянулся. Компания не согласилась с такими выводами и обратилась в суд. Три инстанции встали на сторону компании, сочтя, что договор, который заключает потребитель при покупке подарочной карты, не является соглашением купли-продажи в чистом виде, поскольку его предмет (конкретный товар) на момент заключения еще не определен. Средства, как указывали судьи, внесенные на подарочную карту, — это предоплата за товар, который магазин передаст потребителю по его требованию — на этот случай есть специальные нормы, регулирующие возврат аванса — ст. 487 ГК и ст. 23.1 ЗОПП (закон «О защите прав потребителей), согласно которым вернуть предоплату можно, если покупатель потребовал товар, а продавец отказался его передать. Собственно, правила «АромаЛюкс» предусматривают именно такую возможность возврата денег. Ну, а если же продавец не отказывался передавать товар, то просьба потребителя вернуть деньги по своей природе, как решили судьи, является односторонним отказом от договора. В итоге отсутствие нарушений со стороны компании судьи объяснили тем, что односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, что согласуется с общим принципом, закрепленным в ст. 310 ГК РФ. Но дело дошло до Верховного суда. Позиция регионального подразделения Роспотребнадзора в ВС РФ сводилась к тому, что применять ст. 487 ГК и ст. 23.1 ЗОПП в подобном случае всё-таки нельзя: эти нормы регулируют отношения, вытекающие из договора купли-продажи, когда такого договора нет, поскольку не определен товар. Деньги, внесенные на подарочную карту, по словам юриста ведомства, являются авансом, который, в отличие от задатка, не выполняет обеспечительную функцию, поэтому «АромаЛюкс» обязана его вернуть, независимо от причин, по которым было не исполнено обязательство. В итоге ВС РФ отменил принятые ранее судебные решения, оставив в силе постановление и представление управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Позднее, 11 марта, Роспотребнадзор опубликовал на своем портале информацию «Как вернуть деньги за подарочный сертификат, если магазин уже не работает в России». Так, сообщается, что для возврата средств необходимо написать в адрес компании, предоставившей сертификат. Контактные данные часто имеются на сайте компании. Рекомендуемый порядок подачи такого обращения также может быть указан на сайте.

Роспотребнадзор Rospotrebnadzor.ru

Многие фирмы, приостановившие работу, уже разместили на своем сайте ответы на вопросы, связанные с подарочными сертификатами, и предлагают потребителям различные варианты решения вопроса. В некоторых компаниях для возврата денежных средств достаточно обратиться по форме обратной связи или в чат. Многие организации, несмотря на приостановление работы самого магазина, сохранили службы сервиса, куда можно обратиться лично по вопросам возврата денежных средств за подарочные карты.

Если не удается оперативно решить вопрос с возвратом денежных средств за подарочную карту в рамках взаимодействия со службой поддержки клиентов, то заявление об отказе от подарочной карты с требованием о возврате неиспользованного остатка можно направить по официальному адресу электронной почты компании (его можно найти на сайте либо в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц), почтовой связью заказным письмом с уведомлением, вручить лично (в случае, если в магазине сохранилась клиентская служба, претензионный отдел и пр.) либо другим способом, позволяющим зафиксировать факт его вручения. В случае же неудовлетворения требований о возврате денежных средств, вопрос может быть решен в судебном порядке. Также для получения предметной консультации по вопросам защиты прав потребителей, получения правовой помощи в составлении претензии, иска потребитель может обратиться в Консультационные центры и пункты для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации (контакты можно найти на сайте Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей).