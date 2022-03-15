Ярославль, 15 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Рост цен на стройматериалы пока не помешает вести ремонты дорог и дворов в Ярославле. Об этом на общегородском совещании в мэрии заявил мэр города Владимир Волков.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги в Ярославле

Вопрос о запасе стройматериалов и ценах на них был задан сопредседателем регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Анатолием Упадышевым. Он поинтересовался, не возникнет ли дефицита, потому что сейчас по большинству объектов нацпроекта не определены подрядчики.

«У нас на территории Ярославской области несколько заводов, которые изготавливают тротуарную плитку, бортовые камни. Все объёмы им известны. Они работают на склад. На следующей неделе мы обязательно ещё раз обзвоним всех поставщиков, их готовность к строительному сезону, какой процент материалов у них уже есть на складах, чтобы подрядные организации не ждали и не работали с конвейера», — пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Дополнил своего подчинённого и Владимир Волков, отметивший, что пока что цены выросли не сильно.

«Что касается материалов, вчера было совещание с областной госэкспертизой. Экспертиза очень внимательно отслеживает все повышения цен по строительным материалам. На данный момент цена повысилась, но не настолько критично. Повысилась порядка 5 процентов. Поэтому и мы, и наши коллеги отслеживают, что происходит. К тому же подрядные организации могли закупить материалы и заранее», — сказал мэр.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3533489" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

При этом чиновник подчеркнул, что главная задача городских властей — выполнение контрактов вовремя.