Москва, , 10:17 — REGNUM В ходе специальной военной операции по денацификации Украины Вооруженные силы России уничтожили под Краматорском ангары, в которых были самолеты и вертолеты украинских боевиков. Об этом 15 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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«На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что авиация и силы ПВО Воздушно-космических сил РФ за сутки сбили два украинских самолета, один вертолет и 13 беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Донецкая и Луганская Народная Республики могут вернуться в состав Украины, решение вопроса остаётся за жителями этих государств.