Москва, 15 марта 2022, 10:17 — REGNUM Херсонская область Украины взята под полный контроль Вооружённых сил РФ. Об этом 15 марта сообщили в Министерстве обороны России.
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В министерстве рассказали что Вооружёнными силами РФ взята под полный контроль территория Херсонской области.
Как сообщало ИА REGNUM, войска Донецкой Народной Республики взяли Пантелеймоновку и вышли к новым рубежам.