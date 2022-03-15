Москва, 15 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Херсонская область Украины взята под полный контроль Вооружённых сил РФ. Об этом 15 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

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В министерстве рассказали, что Вооружёнными силами РФ взята под полный контроль территория Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, войска Донецкой Народной Республики взяли Пантелеймоновку и вышли к новым рубежам.