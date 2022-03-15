Минобороны РФ заявило о взятии Херсонской области под полный контроль
Москва, 15 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Херсонская область Украины взята под полный контроль Вооружённых сил РФ. Об этом 15 марта сообщили в Министерстве обороны России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство обороны России
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В министерстве рассказали, что Вооружёнными силами РФ взята под полный контроль территория Херсонской области.
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