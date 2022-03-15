Первоуральск, Свердловская область, 15 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области при тушении пожара погиб спасатель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар

Погибший уралец посвятил службе в пожарной охране 25 лет. Он был командиром отделения отдельного поста 47 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда.

По данным МЧС, возгорание произошло в автосервисе в ночь с 14 на 15 марта. Огонь охватил площадь в 350 квадратных метров. Огнем повреждены перекрытия, стены и имущества автосервиса. Сгорел автомобиль. На месте происшествия работали 18 человек личного состава и шесть единиц техники.