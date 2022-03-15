Кызыл, 15 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Власти Тувы намерены усилить контроль за ценами на потребительские товары. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято после жалоб жителей на дорожающие продукты питания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

«Начиная с середины февраля цены выросли практически на весь ряд продуктов питания. Так жители республики сообщали, что сметана подорожала почти на 40%, сахар — на 13,9% (до 95−98 рублей за кг), томаты — на 13,7%, мука — на 12,2%, масло — на 11,3%, свинина и говядина на 9−10%», — отметили в правительстве.

Владельцы магазинов в качестве причины указывают на рост оптовых цен на базах в Абакане. Однако в ходе проверки выяснилось, что некоторые предприниматели повысили цены на ранее закупленные товары. Фиксируются также попытки придержать некоторые продукты, в частности, сахар, в ожидании роста цен.

В связи с этим глава региона Владислав Ховалыг поручил разобраться в ситуации. Он призвал не «кошмарить коммерсантов», но при этом «ставить на место» тех, кто пытается нажиться на трудной ситуации.

«Чтобы понимали — есть моменты, когда не деньги главное, а взаимовыручка и единство», — подчеркнул он.