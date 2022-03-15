Москва, , 10:15 — REGNUM Крепко спят по ночам 50% жителей России (в 2013 году их доля была больше — 59%). Плохо спят в последнее время 44% граждан. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Сон

Хорошим сном могут похвастаться мужчины. Они по ночам спят крепко — 60% против 41% женщин и просыпаются в хорошем настроении — 40% против 31% женщин.

Женщины напротив спят беспокойно. 53% из них часто просыпаются по ночам (53%), а 26% женщин просыпаются утром в плохом настроении.

Подавленное состояние с утра свойственно жителям Москвы и Санкт-Петербурга и любителям интернета (по 31%). Бодрое настроение с утра испытывают 35% опрошенных.

Опрос по телефону проведен 5 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, для того чтобы хорошо спать ночью, человеку необходимо сократить потребление никотина и алкоголя за четыре часа до сна.

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