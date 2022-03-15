Красноярск, , 10:15 — REGNUM Бывшим главному врачу и главной медсестре Красноярского краевого центра охраны материнства и детства вынесен приговор за получение взяток при поставке изделий медицинского назначения. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Установлено, что с 15 января 2014 года по 25 декабря 2017 года главврач и медсестра лично и через посредника получили взятки и части от общей суммы взяток (от 10 до 750 тысяч рублей) от представителей медицинских компаний Красноярска и Новосибирска. Деньги предназначались за действия в интересах указанных компаний при заключении госконтрактов и договоров на поставку изделий медицинского назначения.

Всего за это время подсудимые получили взятки от представителей десяти медицинских компаний в общей сумме более 4,3 млн рублей.

Красноярский краевой суд назначил бывшему главному врачу десять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 7 млн рублей. Также он лишён права занимать определённые должности на семь лет.

Бывшей главной медсестре назначен штраф в размере 6 млн рублей с лишением права занимать определённые должности на семь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший судебный пристав предстанет перед судом в Омске по обвинению во взяточничестве.

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