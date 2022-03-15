Канберра, , 10:27 — REGNUM Группа старшеклассников, учащихся в одной из школ в австралийском штате Новый Южный Уэльс, намерены продолжать бороться за более решительные меры по борьбе с изменением климата после того, как Федеральный суд Австралии постановил, что министр окружающей среды не обязана заботиться о защите детей от негативных последствий изменения климата при оценке проектов, связанных с добычей ископаемого топлива. Об этом 15 марта сообщил телеканал Nine News.

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Ранее восемь подростков при поддержке их преподавателя Бриджит Артур подали коллективный иск против министра окружающей среды Австралии Сюзан Лей, чтобы помешать ей одобрить предложение компании Whitehaven Coal о расширении угольной шахты Викери на севере Нового Южного Уэльса. Истцы утверждали, что министр обязана защищать молодое поколение от реального риска травм и смерти, ожидаемых от выбросов углерода в результате проекта угольной шахты.

Сначала местный суд в Новом Южном Уэльсе постановил, что министр должна принимать во внимание озабоченность местных жителей по поводу воздействия климата на здоровье детей. Однако затем Лей обжаловала это решение в Федеральном суде и выиграла дело.