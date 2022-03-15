Канберра, 15 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Группа старшеклассников, учащихся в одной из школ в австралийском штате Новый Южный Уэльс, намерены продолжать бороться за более решительные меры по борьбе с изменением климата после того, как Федеральный суд Австралии постановил, что министр окружающей среды не обязана заботиться о защите детей от негативных последствий изменения климата при оценке проектов, связанных с добычей ископаемого топлива. Об этом 15 марта сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Ранее восемь подростков при поддержке их преподавателя Бриджит Артур подали коллективный иск против министра окружающей среды Австралии Сюзан Лей, чтобы помешать ей одобрить предложение компании Whitehaven Coal о расширении угольной шахты Викери на севере Нового Южного Уэльса. Истцы утверждали, что министр обязана защищать молодое поколение от реального риска травм и смерти, ожидаемых от выбросов углерода в результате проекта угольной шахты.

Сначала местный суд в Новом Южном Уэльсе постановил, что министр должна принимать во внимание озабоченность местных жителей по поводу воздействия климата на здоровье детей. Однако затем Лей обжаловала это решение в Федеральном суде и выиграла дело.