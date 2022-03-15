Минобороны РФ объявило о взятии Пантелеймоновки
Москва, 15 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Войска Донецкой Народной Республики взяли посёлок Пантелеймоновка, сообщили 15 марта журналистам в Министерстве обороны России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство Обороны России
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В министерстве рассказали, что войска ДНР, продолжая наступление, прорвали оборону украинских националистов и взяли Пантелеймоновку. В настоящее время они вышли к Верхнеторецкому — Новоселовке-2.
Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР рассказали о вытеснении националистов из Мариуполя.