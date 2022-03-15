Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании, который обвиняется в налоговом преступлении. Об этом сообщает СУ СУКР по региону.

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Экс-главе фирме инкриминируют часть 1 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере»).

По данным следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021 года оренбуржец при расчетах со своими контрагентами через третьих лиц использовал счета сторонних организаций, минуя свой расчетный счет. В результате он скрыл свыше 3 млн рублей, за счет которых должно производится взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.