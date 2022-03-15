Киев, , 10:51 — REGNUM Бывший наёмник из Бразилии решил покинуть Украину после ликвидации российскими войсками полигона Яворовский подо Львовом. Он рассказал об уничтожении наёмников из разных стран в видеозаписи, распространившейся по Сети.

Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова U.S. Army Europe Images

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По словам иностранца, на Украине он видел «спецназ со всего мира», бойцов, прибывших из Франции и других европейских стран, Южной Кореи, Чили, Америки, Канады. Видео он записал на пути в Польшу.

«А потом очень просто, всё что я знаю, это то, что они все мертвы. Они все уничтожены», — заявил наёмник.

Он пояснил, что полигон был уничтожен в результате воздушного удара, когда самолёты «стреляли ракетами». «Всё кончено», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении центров иностранных наёмников на украинском полигоне Яворовский и в поселке Старичи. Российские военные будут и впредь уничтожать на Украине иностранных наёмников, подчеркнул он.

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