Москва, , 10:09 — REGNUM Донецкая и Луганская Народная Республики могут вернуться в состав Украины, решение вопроса остаётся за жителями этих государств, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«ДНР и ЛНР провозгласили независимость задолго до признания Россией их суверенитета, — приводит слова Полищука РИА Новости. — Это было сделано в условиях гражданской войны, которую киевские власти вели против жителей востока страны».

Он отметил, что на протяжении семи с половиной лет Россия добивалась выполнения Украиной Минских соглашений, смысл которых предусматривал цивилизованное возвращение Донбасса в состав Украины, однако Киев делал всё, чтобы ДНР и ЛНР не захотели возвращаться.