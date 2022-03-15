Канберра, , 10:18 — REGNUM Министр финансов Австралии Саймон Бирмингем, выступая в эфире телеканала Nine News, заявил, что правительство страны осознает, что простые граждане испытывают сейчас на себе огромное давление из-за роста «стоимости жизни». По его словам, в бюджете на следующий год будут предусмотрены определенные меры поддержки.

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«Я не хочу спекулировать о том, какие именно меры будут заложены в бюджете, который будет представлен через две недели. Просто хочу заверить зрителей, что мы очень внимательно относимся к проблеме роста стоимость жизни», — заявил Бирмингем.

По его словам, правительство Австралии принимает во внимание все возможные рекомендации экономистов и политиков. Однако министр тут же оговорился, что финансовые ресурсы Австралии были истощены после двух лет борьбы со вспышкой коронавируса.

«Ситуация не выглядит так, что у нас есть много денег, которые можно раздавать всем и всюду», — объяснил Бирмингем.

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