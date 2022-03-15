Москва, , 10:08 — REGNUM Россия успешно выполнила первый этап в программе лесовосстановления, однако дальнейшая работа в этой сфере будет на порядок сложнее. Об этом 15 марта заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников на круглом столе «Воспроизводство лесов России: поиск эффективных решений» в пресс-центре ИА REGNUM.

Фионов Артём © ИА REGNUM

«Очевидно, что посадка культур — лишь первый этап в лесовосстановлении, и не самый сложный, и, наверное, не самый важный», — заявил Советников.

«Вопросы ухода за этими культурами очень важный, и задачу мы видим, как Рослесхоз, это фокусироваться не только и не столько на процессе саженцев, сколько на процессах последующего ухода», — указал он.

По его словам, речь идёт о переводе в лесоплощадь по основным лесообразующим породам.

«Задача непростая, но это та цель, та магистральная линия, которую мы перед собой ставим», — подчеркнул Советников.

В 2021 году впервые за долгое время площадь лесовосстановления превысила площадь погибших деревьев в России (план по лесовосстановлению составил 109%).Всего лесовосстановление было проведено на площади 1 млн 200 тыс. га. В 2022 году план составляет 1 млн 300 тыс. га, из них 232 тыс. — искусственное лесовосстановление.

«Пока мы идём в графике. По семенам мы видим профицит на 1 марта — и по сосне, и по ели, и по лиственнице у нас запасы более 84 тонн при потребности 76 тонн», — указал руководитель Рослесхоза.