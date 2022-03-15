Москва, , 10:08 — REGNUM Главный тренер сборной России по баскетболу и клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич получил российский паспорт. Об этом 15 марта сообщил глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин.

Паспорт РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лукич получил паспорт РФ, он гражданин нашей страны», — цитирует Ерёмина «Известия».

Он добавил, что первые шаги сербского тренера в сборной России достойны самых высоких оценок. Под его руководством команда выиграла три матча квалификации ЧМ-2023 подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Лукич был назначен главным тренером сборной России по баскетболу. Кроме того, с 2008 по 2014 год он возглавлял «Нижний Новгород», а в 2017-м вернулся в клуб.

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