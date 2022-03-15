Москва, 15 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по баскетболу и клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич получил российский паспорт. Об этом 15 марта сообщил глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт РФ

«Лукич получил паспорт РФ, он гражданин нашей страны», — цитирует Ерёмина «Известия».

Он добавил, что первые шаги сербского тренера в сборной России достойны самых высоких оценок. Под его руководством команда выиграла три матча квалификации ЧМ-2023 подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Лукич был назначен главным тренером сборной России по баскетболу. Кроме того, с 2008 по 2014 год он возглавлял «Нижний Новгород», а в 2017-м вернулся в клуб.