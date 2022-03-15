Донецк, 15 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских боевиков в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики повреждены дома и газопровод, сообщил 15 марта штаб территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В Ясиноватском районе повреждены дома и газопровод», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Отмечается, что ущерб зафиксирован в населенном пункте Верхнеторецкое.

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Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины за сутки 14 марта 42 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, всего применено 318 единиц боеприпасов.

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